Görüşmeler tıkandı

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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Kostas 'nun 'a geri dönmesi konusunda 'la görüşmeler devam ediyor. Yunan ekibi, 'a, "2 milyon 'yu biz, 700 bin Euro'yu siz ödeyin, Kostas bizde oynasın" dedi.

Kostas 'nun 'a geri dönmesi konusunda 'la görüşmeler devam ediyor. Yunan ekibi, 'a, "2 milyon 'yu biz, 700 bin Euro'yu siz ödeyin, Kostas bizde oynasın" dedi. G.Saray yönetimi ise cevap olarak, "Ekstra ödeme yapamayız. Siz oyuncuyla anlaşın" cevabı verdi. Mitroglou'nun ise parasını bırakma niyeti olmadığı için görüşmeler kesildi.

  1. 10.7.2019
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