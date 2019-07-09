Galatasaray'da çifte mesai devam ediyor

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. Sabah antrenmanında koşu ve kondisyon çalışan Galatasaraylı futbolcular, akşam ise taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi. Galatasaray bugün de çift çalışma yapacak. Hazırlıkların İstanbul etabını 14 Temmuz'a kadar sürderecek olan sarı-kırmızılılar, sonra 2 gün izin yapacak. Ardından 17 Temmuz'da ikinci etap için Avusturya'nın yolunu tutacak. TERİM, G.SARAY'DA