Galatasaray'da çifte mesai devam ediyor
Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. Sabah antrenmanında koşu ve kondisyon çalışan Galatasaraylı futbolcular, akşam ise taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. Sabah antrenmanında koşu ve kondisyon çalışan Galatasaraylı futbolcular, akşam ise taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi. Galatasaray bugün de çift çalışma yapacak. Hazırlıkların İstanbul etabını 14 Temmuz'a kadar sürderecek olan sarı-kırmızılılar, sonra 2 gün izin yapacak. Ardından 17 Temmuz'da ikinci etap için Avusturya'nın yolunu tutacak. TERİM, G.SARAY'DA
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Galatasaray'da çifte mesai devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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