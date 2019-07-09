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09 Temmuz 2019, Salı
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'da çifte mesai devam ediyor

Galatasaray'da çifte mesai devam ediyor

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. Sabah antrenmanında koşu ve kondisyon çalışan Galatasaraylı futbolcular, akşam ise taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. Sabah antrenmanında koşu ve kondisyon çalışan Galatasaraylı futbolcular, akşam ise taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi. bugün de çift çalışma yapacak. Hazırlıkların etabını 14 Temmuz'a kadar sürderecek olan sarı-kırmızılılar, sonra 2 gün izin yapacak. Ardından 17 Temmuz'da ikinci etap için 'nın yolunu tutacak. TERİM, G.SARAY'DA

  1. 9.7.2019
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