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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Terim’in yüzü gülüyor

Terim’in yüzü gülüyor

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürürken dün yapılan sabah antrenmanından neşeli görüntüler geldi. , yardımcı antrenör ile konuşurken güldüğü gözlendi.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürürken dün yapılan sabah antrenmanından neşeli görüntüler geldi. , yardımcı antrenör ile konuşurken güldüğü gözlendi. Takımı yüksek sıcaklık zorlarken sabah 10.00'da kondisyon, akşam 18.00'de ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Cimbom, 14 Temmuz'a kadar 'da çalışacak. İki gün iznin ardından 17 Temmuz'da 'ya kamp için gidecek.

  1. 8.7.2019
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