Terim’in yüzü gülüyor

Sarı-kırmızılılar yeni sezonun hazırlıklarını sürdürürken dün yapılan sabah antrenmanından neşeli görüntüler geldi. Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ile konuşurken güldüğü gözlendi. Takımı yüksek sıcaklık zorlarken sabah 10.00'da kondisyon, akşam 18.00'de ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Cimbom, 14 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak. İki gün iznin ardından 17 Temmuz'da Avusturya'ya kamp için gidecek.