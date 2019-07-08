Terim’in yüzü gülüyor
Sarı-kırmızılılar yeni sezonun hazırlıklarını sürdürürken dün yapılan sabah antrenmanından neşeli görüntüler geldi. Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ile konuşurken güldüğü gözlendi.
Sarı-kırmızılılar yeni sezonun hazırlıklarını sürdürürken dün yapılan sabah antrenmanından neşeli görüntüler geldi. Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ile konuşurken güldüğü gözlendi. Takımı yüksek sıcaklık zorlarken sabah 10.00'da kondisyon, akşam 18.00'de ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Cimbom, 14 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak. İki gün iznin ardından 17 Temmuz'da Avusturya'ya kamp için gidecek.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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