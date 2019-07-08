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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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: Hazırım ve açım!

Ryan Babel: Hazırım ve açım!

'ın yeni transferi , Florya'da çalışmalarını sürdürüyor. ile vakit geçiren , fotoshopla kendini vampir yaptı.

'ın yeni transferi , Florya'da çalışmalarını sürdürüyor. ile vakit geçiren , fotoshopla kendini vampir yaptı. 32'lik yıldız, "Benim sezonum bugün başladı. Hazırım ve açım. Muhteşem bir sezon olacak" yazdı. Babel'e esti G.Saraylı, Nigel de Jong da "Hadiiii!" yorumuyla destekte bulundu.

  1. 8.7.2019
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