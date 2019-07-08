Ryan Babel: Hazırım ve açım!

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, Florya'da çalışmalarını sürdürüyor. Ryan Donk ile vakit geçiren Hollandalı yıldız, sosyal medyadan fotoshopla kendini vampir yaptı. 32'lik yıldız, "Benim sezonum bugün başladı. Hazırım ve açım. Muhteşem bir sezon olacak" yazdı. Babel'e esti G.Saraylı, Nigel de Jong da "Hadiiii!" yorumuyla destekte bulundu.