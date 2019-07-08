Ryan Babel: Hazırım ve açım!
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, Florya'da çalışmalarını sürdürüyor. Ryan Donk ile vakit geçiren Hollandalı yıldız, sosyal medyadan fotoshopla kendini vampir yaptı.
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, Florya'da çalışmalarını sürdürüyor. Ryan Donk ile vakit geçiren Hollandalı yıldız, sosyal medyadan fotoshopla kendini vampir yaptı. 32'lik yıldız, "Benim sezonum bugün başladı. Hazırım ve açım. Muhteşem bir sezon olacak" yazdı. Babel'e esti G.Saraylı, Nigel de Jong da "Hadiiii!" yorumuyla destekte bulundu.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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