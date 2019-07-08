Kıran kırana

Galatasaray ile Sevilla birbirinden istediği iki oyuncu üzerinde bir türlü anlaşamıyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği iddia edilen fakat Florya'da çalışmalarını sürdüren Fernando Reyes için 3 ila 5 milyon euro arasında bir rakamın önerildiği belirtiliyordu. Dış basında bu transferin bitme aşamasına geldiği iddia edilse de Fernando için Galatasaray'ın 6 milyon euro'dan aşağı inmediği kaydedildi. Böylesine kaliteli bir ismi 6 milyon euro'ya da bulamayacağını düşünen Cimbom, kontratının 1 yıl kalması ve 32 yaşına girecek olması nedeniyle bu rakamın üstüne de çıkmıyor. Banega ile önceki gün görüşen Sevilla, oyuncunun, "Ya sözleşmemi 2 yıl uzatın ya da Galatasaray'a gideyim" teklifini reddetti. Kulüp Banega'ya ne yeni kontrat veriyor ne de Aslan'a ucuza kaptırmak istiyor. İspanyol ekibi, Fernando için G.Saray'ın istediği rakama da çıkmadı. İdarecilerin önümüzdeki günleri bekleyerek gelişmeleri takip edeceği belirtildi.

ZAFER BODRUM'DA KUTLANDI

Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği 22. şampiyonluk ve 18. Türkiye Kupası kutlamaları kapsamında Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği, kutlama organizasyonu düzenledi. Kutlamalara 4 yönetici katıldı. Geceye Teknik Direktör Fatih Terim de telefonla eşlik etti. Kutlamalarda çifte kupalı sarı-kırmızılılar doyasıya eğlendi.