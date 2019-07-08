Kıran kırana
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızla; İspanyollar, Brezilyalı orta sahayla el sıkıştı ama kulüpler bir türlü anlaşamıyor. Aslan 6 milyon euro talep ederken, Sevilla da oyuncusunu ucuza bırakmıyor.
Galatasaray ile Sevilla birbirinden istediği iki oyuncu üzerinde bir türlü anlaşamıyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği iddia edilen fakat Florya'da çalışmalarını sürdüren Fernando Reyes için 3 ila 5 milyon euro arasında bir rakamın önerildiği belirtiliyordu. Dış basında bu transferin bitme aşamasına geldiği iddia edilse de Fernando için Galatasaray'ın 6 milyon euro'dan aşağı inmediği kaydedildi. Böylesine kaliteli bir ismi 6 milyon euro'ya da bulamayacağını düşünen Cimbom, kontratının 1 yıl kalması ve 32 yaşına girecek olması nedeniyle bu rakamın üstüne de çıkmıyor. Banega ile önceki gün görüşen Sevilla, oyuncunun, "Ya sözleşmemi 2 yıl uzatın ya da Galatasaray'a gideyim" teklifini reddetti. Kulüp Banega'ya ne yeni kontrat veriyor ne de Aslan'a ucuza kaptırmak istiyor. İspanyol ekibi, Fernando için G.Saray'ın istediği rakama da çıkmadı. İdarecilerin önümüzdeki günleri bekleyerek gelişmeleri takip edeceği belirtildi.
ZAFER BODRUM'DA KUTLANDI
Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği 22. şampiyonluk ve 18. Türkiye Kupası kutlamaları kapsamında Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği, kutlama organizasyonu düzenledi. Kutlamalara 4 yönetici katıldı. Geceye Teknik Direktör Fatih Terim de telefonla eşlik etti. Kutlamalarda çifte kupalı sarı-kırmızılılar doyasıya eğlendi.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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