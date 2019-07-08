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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Kıran kırana

Kıran kırana

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızla; İspanyollar, Brezilyalı orta sahayla el sıkıştı ama kulüpler bir türlü anlaşamıyor. 6 milyon euro talep ederken, Sevilla da oyuncusunu ucuza bırakmıyor.

ile Sevilla birbirinden istediği iki oyuncu üzerinde bir türlü anlaşamıyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği iddia edilen fakat Florya'da çalışmalarını sürdüren Reyes için 3 ila 5 milyon euro arasında bir rakamın önerildiği belirtiliyordu. Dış basında bu transferin bitme aşamasına geldiği iddia edilse de Fernando için Galatasaray'ın 6 milyon euro'dan aşağı inmediği kaydedildi. Böylesine kaliteli bir ismi 6 milyon euro'ya da bulamayacağını düşünen Cimbom, kontratının 1 yıl kalması ve 32 yaşına girecek olması nedeniyle bu rakamın üstüne de çıkmıyor. Banega ile önceki gün görüşen Sevilla, oyuncunun, "Ya sözleşmemi 2 yıl uzatın ya da Galatasaray'a gideyim" teklifini reddetti. Kulüp Banega'ya ne yeni kontrat veriyor ne de 'a ucuza kaptırmak istiyor. ekibi, Fernando için G.Saray'ın istediği rakama da çıkmadı. İdarecilerin önümüzdeki günleri bekleyerek gelişmeleri takip edeceği belirtildi.

ZAFER BODRUM'DA KUTLANDI
Galatasaray'ın 'de elde ettiği 22. şampiyonluk ve 18. kutlamaları kapsamında 1905 Galatasaraylılar Derneği, kutlama organizasyonu düzenledi. Kutlamalara 4 yönetici katıldı. Geceye Teknik Direktör Fatih Terim de telefonla eşlik etti. Kutlamalarda çifte kupalı sarı-kırmızılılar doyasıya eğlendi.

  1. 8.7.2019
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