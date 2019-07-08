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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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kiralık teklifine yanıt bekliyor

Galatasaray kiralık teklifine yanıt bekliyor

Galatarasaray'da transfer harekatı hız kesmiyor. Yunan 'ın prensipte anlaştığı ifade edilen için Porto'ya kiralama teklifinde bulunduğu belirtilmişti.

'ın prensipte anlaştığı ifade edilen için Porto'ya kiralama teklifinde bulunduğu belirtilmişti. Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifin Portekiz kulübü tarafından değerlendirilmeye alındığı kaydedildi. Yönetimin Falcao'nun yanında Vincent Aboubakar'ı da getirmek istediği ifade edildi.

  1. 8.7.2019
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