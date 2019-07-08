Galatasaray kiralık teklifine yanıt bekliyor

Galatasaray'ın prensipte anlaştığı ifade edilen Vincent Aboubakar için Porto'ya kiralama teklifinde bulunduğu belirtilmişti. Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifin Portekiz kulübü tarafından değerlendirilmeye alındığı kaydedildi. Yönetimin Falcao'nun yanında Vincent Aboubakar'ı da getirmek istediği ifade edildi.