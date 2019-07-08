Galatasaray kiralık teklifine yanıt bekliyor
Galatarasaray'da transfer harekatı hız kesmiyor. Yunan Galatasaray'ın prensipte anlaştığı ifade edilen Vincent Aboubakar için Porto'ya kiralama teklifinde bulunduğu belirtilmişti.
Galatasaray'ın prensipte anlaştığı ifade edilen Vincent Aboubakar için Porto'ya kiralama teklifinde bulunduğu belirtilmişti. Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifin Portekiz kulübü tarafından değerlendirilmeye alındığı kaydedildi. Yönetimin Falcao'nun yanında Vincent Aboubakar'ı da getirmek istediği ifade edildi.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Galatasaray kiralık teklifine yanıt bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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