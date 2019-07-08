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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Panteri unutulmaz

Berlin Panteri unutulmaz

efsanesi vefatının üçüncü seneyi devriyesinde unutulmadı. Yıllarca sarı-kırmızılı ve Türkiye forması giyen unutulmaz kaleci ile 'de yapılan ve 2-1 kazanılan maçta yaptığı kurtarışlarıyla 'Berlin Panteri' lakabını almıştı.

efsanesi vefatının üçüncü seneyi devriyesinde unutulmadı. Yıllarca sarı-kırmızılı ve Türkiye forması giyen unutulmaz kaleci ile 'de yapılan ve 2-1 kazanılan maçta yaptığı kurtarışlarıyla 'Berlin Panteri' lakabını almıştı. Şeren için rahmet dileklerinde bulunuldu.
  1. 8.7.2019
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