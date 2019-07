Galatasaray'dan Nuri Şahin bombası

Galatasaray'da operasyonun yeni adı Nuri Şahin... Teknik direktör Fatih Terim'in daha önce de sarı-kırmızılıların gündemine giren 30 yaşındaki futbolcu için yönetime rapor verdiği iddia edildi. İmparator'un A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemlerden de öğrencisi olan Nuri konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun da gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Werder Bremen ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız orta sahanın Fatih Terim'le bir telefon görüşmesi yaptığı da ifade edilirken, kulüplerin anlaşması halinde imzaların atılabileceği kaydedildi.



4 DİL BİLİYOR

Sahadaki başarısının yanı sıra saha dışında da kendisini geliştiren Nuri Şahin, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Flamanca'yı akıcı bir şekilde konuşuyor. Eğitimine de önem veren 30 yaşındaki futbolcu, son olarak ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde 'Business of Entertainment ve 'Media and Sports' programlarını tamamladı.



DEVLERİN FORMASINI GİYDİ

Profesyonel kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, daha sonra sırasıyla Feyenoord, Real Madrid ve Werder Bremen forması giydi.