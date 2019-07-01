Banega Galatasaray'a geliyor

Transferde şahlanan Aslan, ara vermeden yeni bir ismi daha taraftarlarına duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 10 numara mevkisi için düşündüğü Ever Banega'da mutlu sona çok yaklaştı. İlk olarak Arjantinli oyuncunun kulübü Sevilla ile 5 milyon euro'ya el sıkışan Galatasaray, ardından 31 yaşındaki yıldız ile masaya oturdu ve sıkı pazarlık başladı. Banega ilk temasta senelik 4 milyon euro garanti para talep etti. Kapıyı 3 milyon euro'dan açan sarı-kırmızılı kurmaylar, fiyatı 3.5 milyona yükseltince başka bir takımdan daha iyi teklif alamayan Banega 'Evet' dedi. Artık ufak detayların görüşüldüğü ve tangocunun herhangi bir aksilik olmaması durumunda bu hafta içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.