Banega Galatasaray'a geliyor
Babel, Adem ve Ozornwafor’a imza attıran Galatasaray, Sevilla’nın 31 yaşındaki Arjantinli orta sahasını bu hafta içinde İstanbul’a getirecek.
Transferde şahlanan Aslan, ara vermeden yeni bir ismi daha taraftarlarına duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 10 numara mevkisi için düşündüğü Ever Banega'da mutlu sona çok yaklaştı. İlk olarak Arjantinli oyuncunun kulübü Sevilla ile 5 milyon euro'ya el sıkışan Galatasaray, ardından 31 yaşındaki yıldız ile masaya oturdu ve sıkı pazarlık başladı. Banega ilk temasta senelik 4 milyon euro garanti para talep etti. Kapıyı 3 milyon euro'dan açan sarı-kırmızılı kurmaylar, fiyatı 3.5 milyona yükseltince başka bir takımdan daha iyi teklif alamayan Banega 'Evet' dedi. Artık ufak detayların görüşüldüğü ve tangocunun herhangi bir aksilik olmaması durumunda bu hafta içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
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Banega Galatasaray'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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