Muhsin Ertuğral: Trezeguet Onyekuru'nun boşluğunu dolduramaz

Afrika futbolunu yakından takip eden ve bir dönem ülkemizde Sivasspor'u da çalıştıran teknik direktör Muhsin Ertuğral, önemli açıklamalarda bulundu. Ertuğral, önümüzdeki yıl Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından Onyekuru-Trezeguet kıyasına kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

"TREZEGUET ONYEKURU İLE MUKAYESE EDİLMEMELİ"

Galatasaray'ın gündeminde olan Trezeguet'nin Onyekuru'nun yerini dolduramayacağını dile getiren Muhsin Ertuğral, "Bence Onyekuru ile mukayese edilmemesi gerekiyor. Onyekuru ciddi bir oyuncu. Devamlılık, süreklilik başarı getirir. Bu anlamda Onyekuru'nun yerine gelecek bir oyuncunun ne kadar verim verebileceği bilinmez. Trezeguet, iyi bir oyuncu ama devamlılığı yok" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY ÖNÜMÜZDEKİ SENE FAVORİ"

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonu değerlendiren Muhsin Ertuğral, şunları dile getirdi:

"Galatasaray bu anlamda bir adım önde. Bir iki değişiklik ile o devamlılık sağlanacaktır. Fatih Terim son 9 yılda 8 şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe ciddi soru işaretleri barındırıyor. Transferler yapacaklar. Kruse ciddi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin orta sahada sıkıntıları var. Beşiktaş'ta Avcı'nın sistemini bulması gerekiyor. Kapanan takımlara karşı oynayacaklar, bu anlamda Quaresma'nın ayrılması takımı etkileyebilir. Başakşehir ise ciddi bir travma yaşadı. Kadroda değişimler var. Okan hoca genç bir teknik direktör ve şampiyonluk yarışında bir deneyim sıkıntısı yaşayacaktır. Başakşehir'in yarışın içinde olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor ciddi bir forvet oyuncusunu kaybetti. Önemli oyuncularını kendi bünyelerinde tutmayı başardılar. Başkan yollamak istemediğini açıkladı. Bu yaklaşım da önümüzdeki yıl Trabzonspor'un bu yarışın içinde olacağını gösteriyor."