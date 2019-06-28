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28 Haziran 2019, Cuma
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gazetecilere sert çıktı: Nankörsünüz

Belhanda gazetecilere sert çıktı: Nankörsünüz

Mısır'da düzenlenen 'nda mücadele eden 'ın Faslı yıldızı Younes , basın toplantısında gazetecilere yönelik sert ifadeler kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nda mücadele eden Fas Milli Takımı'nın başarılı isimlerinden Younes , gruptaki Fildişi Sahili maçı öncesi teknik direktör Herve Renard ile birlikte basın toplantısına katıldı.

Namibya karşısında bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, "Yedek kulübesinde oturmak her zaman zordur ancak 23 kişilik bir oyuncu grubumuz var ve hepsi de iyi sonuçlar alacak kapasitedeler" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gergin olduğu gözlenen Galatasaraylı futbolcu, "Ülkemizde gazeteciler, insanlar ve birçok kişi nankör. Milli takımdaki işler her zaman kolay olmuyor. Bunu bilmek gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.


  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 17:17
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