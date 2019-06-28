Belhanda gazetecilere sert çıktı: Nankörsünüz
Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, basın toplantısında gazetecilere yönelik sert ifadeler kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fas Milli Takımı'nın başarılı isimlerinden Younes Belhanda, gruptaki Fildişi Sahili maçı öncesi teknik direktör Herve Renard ile birlikte basın toplantısına katıldı.
Namibya karşısında bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, "Yedek kulübesinde oturmak her zaman zordur ancak 23 kişilik bir oyuncu grubumuz var ve hepsi de iyi sonuçlar alacak kapasitedeler" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında gergin olduğu gözlenen Galatasaraylı futbolcu, "Ülkemizde gazeteciler, insanlar ve birçok kişi nankör. Milli takımdaki işler her zaman kolay olmuyor. Bunu bilmek gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.
- 28.06.2019
- Güncelleme: 28.06.2019 17:17
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Belhanda gazetecilere sert çıktı: Nankörsünüz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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