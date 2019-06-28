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28 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray istiyordu! Falcao kararını verdi

Önümüzdeki sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi arenasında iddialı kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde önemli isimleri listesine almıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği isim olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da oynamak istediği takım ortaya çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

28 Haziran 2019 Cuma 15:59
Galatasaray istiyordu! Falcao kararını verdi

Yeni sezonda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Galatasaray istiyordu! Falcao kararını verdi

Sarı-kırmızılı takım bu kapsamda kadrosuna Ryan Babel, Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı gibi isimleri dahil etti.

Galatasaray istiyordu! Falcao kararını verdi

Arjantinli yıldız Ever Banega için de girişimlerini yoğunlaştıran Galatasaray, esas bombayı ise Radamel Falcao ile patlatmayı planlıyordu.

Galatasaray istiyordu! Falcao kararını verdi

İngiliz basınından The Sun, Kolombiyalı golcünün transfer olmak istediği takımı açıkladı.

Galatasaray istiyordu! Falcao kararını verdi

33 yaşındaki yıldız futbolcunun David Beckham tarafından kurulan ve 2020'den itibaren MLS'te mücadele edecek olan Inter Miami'ye gitmek istediği iddia edildi.

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