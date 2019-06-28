Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Ancak Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fatih Terim'in Diagne'nin yerine düşündüğü isim Fenerbahçe'ye imza atmak üzere!

28 Haziran 2019 Cuma 13:58 Güncelleme: 28.06.2019 14:46
Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.

Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Üç kulvarda da iddialı olabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim yönetime transfer listesini verdi.

Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Ekibiyle sık sık bir araya gelen tecrübeli teknik direktör, yeni transferlerin takıma katacağı değerin altını çiziyor.

Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.

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