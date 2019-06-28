Garry Rodrigues'ten Bruma yorumu! Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues, sarı kırmızılı takımda kısa süre olsa da beraber çalıştığı Bruma'nın PSV Eindhoven'a transfer olmasını yorumladı.

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da sürdüren Rodrigues, Hollanda basınına Bruma'yı anlatırken PSV'nin çok iyi bir transfer yaptığını söyledi.

"ÇOK İYİ BİR İNSAN, HER ZAMAN GÜLER"

Portekizli futbolcu ile Galatasaray'da kısa süreliğine birlikte görev alan Garry Rodrigues, ''Çok iyi bir oyuncu olmasının dışında çok iyi bir insan. Her zaman neşelidir, atmosferi güçlendirir. Onu hep gülerken görürsünüz.'' sözlerini kullandı.

"BU LİGİ DOMİNE EDER, ÇOK İYİ TRANSFER"

PSV'nin çok iyi bir transfere imza attığını belirten Rodrigues, "Bire birde çok güçlü, rahat adam geçebiliyor. Çok hızlı bir oyuncu. Gol atıp asist yapabiliyor. En büyük avantajı yaşı. Daha 24 yaşında ve daha iyi bir oyuncu olacak. PSV zaten bunu gördüğü için transferi yaptı. Bu ligi domine eder." dedi.