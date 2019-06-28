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28 Haziran 2019, Cuma
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'ten yorumu! haberleri

Garry Rodrigues'ten Bruma yorumu! Galatasaray haberleri

'ın Al-Ittihad takımında kariyerini sürdüren , 'dan eski takım arkadaşı 'nın 'ye olmasını değerlendirdi.

'ın eski futbolcusu , sarı kırmızılı takımda kısa süre olsa da beraber çalıştığı 'nın Eindhoven'a olmasını yorumladı.

Kariyerini ekibi Al-Ittihad'da sürdüren Rodrigues, Hollanda basınına Bruma'yı anlatırken PSV'nin çok iyi bir transfer yaptığını söyledi.

"ÇOK İYİ BİR İNSAN, HER ZAMAN GÜLER"

Portekizli futbolcu ile Galatasaray'da kısa süreliğine birlikte görev alan Garry Rodrigues, ''Çok iyi bir oyuncu olmasının dışında çok iyi bir insan. Her zaman neşelidir, atmosferi güçlendirir. Onu hep gülerken görürsünüz.'' sözlerini kullandı.

"BU LİGİ DOMİNE EDER, ÇOK İYİ TRANSFER"

PSV'nin çok iyi bir transfere imza attığını belirten Rodrigues, "Bire birde çok güçlü, rahat adam geçebiliyor. Çok hızlı bir oyuncu. Gol atıp asist yapabiliyor. En büyük avantajı yaşı. Daha 24 yaşında ve daha iyi bir oyuncu olacak. PSV zaten bunu gördüğü için transferi yaptı. Bu ligi domine eder." dedi.

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  1. 28.06.2019
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