Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert cevap! Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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'dan 'a sert cevap!

Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap!

Kulübü, Başkanı 'un ile ilgili yaptığı açıklamalara, resmi sert bir cevap yayınladı.

'ın 'a cevap olarak resmi yayınladığı açıklama şöyle;

"HUKUKİ TEMELDEN YOKSUN AÇIKLAMALAR HAKKINDA

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile TFF arasındaki ihtilaf, mahkemelerce incelenmiş ve netice olarak Teknik Direktörümüz haklı bulunarak tazminat alacağına hükmedilmiştir. Bu aşamada söz konusu hukuki ihtilafı tartışmak abesle iştigal olup yargı organlarınca karara bağlanmış kesin yargı kararlarına saygısızlıktır.

Teknik Direktörümüzün mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacağı, sözleşmeden kaynaklanan cezai şart alacağıdır. Bakiye süre ücret alacağı değildir. Bu sebeple de Sayın Fatih Terim ile Kulübümüz arasında akdedilen sözleşme bedelinin, hükmedilecek tazminat tutarına bir etkisi söz konusu değildir. Kaldı ki Mahkemece TBK m. 182/son fıkra uyarınca ceza tutarından tenkisat yapılmak suretiyle hüküm kurulmuştur.

Üstelik bahse konu tazminat tutarının tamamı Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanmıştır.

Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli açıklamalardır.

Saygılarımızla,
Galatasaray Spor Kulübü"

  1. 19.06.2019
  2. Güncelleme: 19.06.2019 16:04
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