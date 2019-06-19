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19 Haziran 2019, Çarşamba
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'ın şampiyonluk kupası 'da

Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Konya'da

Sarı-kırmızılılar, ligde kazanılan 22. şampiyonluk kupasını 'da sergiledi. Kulüp Başkanı : "16 ay içinde 3 kupa aldık. İnanıyorum ki 7 Ağustos'ta 'da 4. kupayı da kaldırırız" şeklinde konuştu.

'de 2018-2019 sezonunu lider tamamlayan 'ın 22. şampiyonluk kupası, 'da sarı-kırmızılı taraftarla buluştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı , Konya Galatasaraylılar Derneği'nin Dedeman Otel'de düzenlediği şampiyonluk gecesinde, Galatasaray'ın bir ruh, inanış ve birbirini sahiplenen insanlar topluluğu olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinden itibaren taraftar desteğini arkalarında hissettilerini vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız. Ne mutlu bize ki Galatasaray'a gönül verdik. Bizler ülkenin birçok şehrinde sizlerin desteğini hissettik. Sizden aldığımız güçle bütün unsurlarla mücadele ettik ve başarılı olduk. 16 ay içinde 3 kupa aldık. İnanıyorum ki 7 Ağustos'ta 'da 4. kupayı da kaldırırız. Müzemizde binlerce kupa var. 'na koyduğumuz ve müzemize sığdıramadığımız 3 bin kupa daha var. 3 bin kupa. Bu kupalara katkı vermiş, bizi bugünlere getirmiş, 'den bu yana bütün yönetim ve taraftarlara teşekkür ederiz."

Otelde sergilenen şampiyonluk kupası ve 'na taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılılar taraftarlar kupayla fotoğraf çektirip, özçekim yaptı.

  1. 20.06.2019
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