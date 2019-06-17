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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Ozan yıldızlar arasında

Ozan yıldızlar arasında

'dan 'a olan , yarım sezonda Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı. 'nın ünlü gazetesi L'Equipe, dünyanın 20 yaş altındaki en iyi 50 futbolcusunu belirledi.

'dan 'a olan , yarım sezonda Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı. 'nın ünlü gazetesi L'Equipe, dünyanın 20 yaş altındaki en iyi 50 futbolcusunu belirledi. Listedeki tek Türk, Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a giden Ozan Kabak oldu. Stuttgart'ı küme düşmekten kurtaramayan Ozan Kabak'ın 'e transfer olacağı haberleri geliyor.
  1. 17.6.2019
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