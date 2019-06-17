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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Muriç indirimi

Muriç indirimi

Diagne ve Mitroglou'nu gönderme kararı alan 'ın gelecek sezon için forvet bölgesini güçlendirmek istediği isimlerden birisi de ... ekibi, Galatasaray’ın diğer adaylara yönelmesi üzerine fiyatı 6 milyon euro’ya çekti.

Diagne ve Mitroglou'nu gönderme kararı alan 'ın gelecek sezon için forvet bölgesini güçlendirmek istediği isimlerden birisi de ... , Galatasaray'ın diğer adaylarla görüşmesi üzerine indirime gitti. Pazarlıkları 10 milyon euro'dan açan ekibi, 6 milyon euro'ya düştü. Ancak bu fiyat da Galatasaray tarafından fazla bulundu. Pazarlığa 2.5 milyon euro'dan başlayan yöneticiler, en fazla 3.5 milyon euro verebileceklerini iletti. Vedat Muriç'in sarıkırmızılı takıma transfer olmak istemesi ve yönetiminin elini güçlendirirken, Çaykur Rizespor yönetiminden yeni bir indirim bekleniyor.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Geçtiğimiz sezon 'de Çaykur Rizespor çıktığı 34 maçın tamamında sahada yer alan Muriç, 4 maç dışında 30 maçta 90 dakika sahada kaldı ve toplam 3026 dakika oynadı. Geçen sene çıktığı 34 maçta 17 gol 8 asistlik performansıyla 25 gole direkt katkı sağladı.

HIRSIYLA BEĞENİ TOPLADI
Geçtiğimiz sezon sakat olduğunu öne sürerek oynamak istemeyen oyunculardan oldukça sıkıntı yaşayan ve devre arasında kadro dışı bırakan Galatasaray'da teknik heyet, canını dişine takıp oynayacak futbolcular aradığı için Vedat Muriç'i kadrosunda görmek istiyor.
  1. 17.6.2019
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