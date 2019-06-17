Muriç indirimi
Diagne ve Mitroglou'nu gönderme kararı alan Galatasaray'ın gelecek sezon için forvet bölgesini güçlendirmek istediği isimlerden birisi de Vedat Muriç... Karadeniz ekibi, Galatasaray’ın diğer adaylara yönelmesi üzerine fiyatı 6 milyon euro’ya çekti.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor çıktığı 34 maçın tamamında sahada yer alan Muriç, 4 maç dışında 30 maçta 90 dakika sahada kaldı ve toplam 3026 dakika oynadı. Geçen sene çıktığı 34 maçta 17 gol 8 asistlik performansıyla 25 gole direkt katkı sağladı.
HIRSIYLA BEĞENİ TOPLADI
Geçtiğimiz sezon sakat olduğunu öne sürerek oynamak istemeyen oyunculardan oldukça sıkıntı yaşayan ve devre arasında kadro dışı bırakan Galatasaray'da teknik heyet, canını dişine takıp oynayacak futbolcular aradığı için Vedat Muriç'i kadrosunda görmek istiyor.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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