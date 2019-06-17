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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Cimbom’a

Aytaç Kara Cimbom’a

yönetimi orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek adına 'dan ayrılmaya hazırlanan 'yı gündemine aldı. Bursaspor’dan ayrılmaya hazırlanan başarılı oyuncu, Galatasaray ile temasta...

yönetimi orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek adına 'dan ayrılmaya hazırlanan 'yı gündemine aldı. Geçtiğimiz sezondan yaklaşık 2.4 milyon TL alacağı olan 26 yaşındaki futbolcunun, buna karşılık olarak bonservisini isteyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Aytaç'ın Bursaspor'dan kesin olarak ayrılması halinde devreye gireceği bildirildi. Aytaç Kara geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 'de oynadığı 32 maçta 6 gol atarken, 2 de asit yaptı.

Galatasaray ile anılan Aytaç Kara daha önce , , ve Altay kulüplerinde forma giydi. 1.85 boyundaki 26 yaşındaki oyuncu, ön libero mevkiinde görev yapıyor
  1. 17.6.2019
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