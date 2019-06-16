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16 Haziran 2019, Pazar
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yol ayrımında

Bruma yol ayrımında

Rangnick'i gönderen Leipzig'de yeni , ciddi değişimler yapmaya hazırlanıyor. Bild'in haberine göre, 'dan transfer edilen 'nın da gönderilmesi planlanıyor.

Rangnick'i gönderen Leipzig'de yeni , ciddi değişimler yapmaya hazırlanıyor. Bild'in haberine göre, 'dan transfer edilen 'nın da gönderilmesi planlanıyor. Galatasaray'a dönmesi gündemde olan yıldız ile PSV ve Rus liginden bazı takımların ilgilendiği ifade edildi.
  1. 16.6.2019
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