Talisca: İhtimal dahi yok

Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edilen Anderson Talisca, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yetiştiği kulüp olan Bahia'ya geri döneceği iddialarını yalanlayan Talisca, "3 yıl daha Guangzhou Evergrande ile sözleşmem var. Bahia'ya geri dönme ihtimalim yok" diye konuştu.

TECRÜBE KAZANIP GELECEK

FIFA U20 Dünya Kupasından sonra G.Saray'a imza atacak Nijerya Milli Takımının genç stoperi Valentine Ozornwafor için Fatih Terim'in planları belli oldu. Terim'in U20 Dünya Kupası'ndan dikkat çeken stoperi kampa götürecek. Sonrasında U21 Milli Takımı'na göndermeyip, pişmesi için iddialı bir takıma gönderecek.