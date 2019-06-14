Talisca: İhtimal dahi yok - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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: İhtimal dahi yok

Talisca: İhtimal dahi yok

Hakkında çıkan transfer iddiaları için konuşan Anderson , "3 yıl daha ile sözleşmem var. Bahia'ya geri dönme ihtimalim yok" diye konuştu.

'ın listesinde olduğu iddia edilen Anderson , geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yetiştiği kulüp olan Bahia'ya geri döneceği iddialarını yalanlayan Talisca, "3 yıl daha ile sözleşmem var. Bahia'ya geri dönme ihtimalim yok" diye konuştu.

TECRÜBE KAZANIP GELECEK
FIFA U20 Dünya Kupasından sonra G.Saray'a imza atacak Nijerya Milli Takımının genç stoperi Valentine Ozornwafor için 'in planları belli oldu. Terim'in U20 'ndan dikkat çeken stoperi kampa götürecek. Sonrasında U21 'na göndermeyip, pişmesi için iddialı bir takıma gönderecek.

  1. 14.6.2019
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