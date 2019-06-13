Ribery'den Sheffield United'a ret

Galatasaray'ın eski yıldızı ve transfer listesinde yer alan Franck Ribery için Premier Lig'e yükselen Sheffield United'ın teklif götürdüğü belirtildi.

Alman basınından Kicker'e yansıyan haberde Fransız yıldızın, İngiliz ekibinden gelen teklifi kabul etmeyi düşünmediği bildirilirken yıldız oyuncunun daha büyük kulüplerden teklif beklediği ifade edildi.

SERBEST KALDI

Kısa bir süreliğine de olsa forma giydiği dönemde Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen 36 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda 12 yıldır top koşturduğu Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.

Bavyera ekibi ile 8 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Ribery, bir kez de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma başarısı gösterdi.