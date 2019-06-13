Ribery'den Sheffield United'a ret
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen ve geçtiğimiz haftalarda kulübü Bayern Münih ile yollarını ayıran Franck Ribery'e Sheffield United talip oldu. Alman basınında yer alan habere göre Fransız yıldız, Premier Lig'e yeni yükselen İngiliz ekibinin teklifini kabul etmeyi düşünmüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın eski yıldızı ve transfer listesinde yer alan Franck Ribery için Premier Lig'e yükselen Sheffield United'ın teklif götürdüğü belirtildi.
Alman basınından Kicker'e yansıyan haberde Fransız yıldızın, İngiliz ekibinden gelen teklifi kabul etmeyi düşünmediği bildirilirken yıldız oyuncunun daha büyük kulüplerden teklif beklediği ifade edildi.
SERBEST KALDI
Kısa bir süreliğine de olsa forma giydiği dönemde Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen 36 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda 12 yıldır top koşturduğu Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.
Bavyera ekibi ile 8 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Ribery, bir kez de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma başarısı gösterdi.
- 13.06.2019
- Güncelleme: 13.06.2019 15:53
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Fener'e Guzman önerisi
Toplam 1
Yorum
Balaban Beyi Olursa bu futbolcu işe yarar. Yaşı da genç. FENERBAHÇE'ye EMEKLİLİK ÇAĞI GELMİŞ TOPÇULARDAN HAYIR GELMEZ....
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Fenerbahçe için Tyler Boyd iddiası
Toplam 1
Yorum
taraftar Yönetime yakışan transfer , bu sene de küme düşmemeye oynayan kadro kuruluyor tebrikler.
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Mehmet Topal: O karakterde değilim
Toplam 1
Yorum
taraftar Bir an önce gitmeni istiyoruz.
Ribery'den Sheffield United'a ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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