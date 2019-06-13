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13 Haziran 2019, Perşembe
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Ribery'den Sheffield United'a ret

Ribery'den Sheffield United'a ret

'ın listesinde bulunduğu iddia edilen ve geçtiğimiz haftalarda kulübü ile yollarını ayıran 'e Sheffield United talip oldu. Alman basınında yer alan habere göre Fransız yıldız, 'e yeni yükselen İngiliz ekibinin teklifini kabul etmeyi düşünmüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın eski yıldızı ve listesinde yer alan için 'e yükselen Sheffield United'ın teklif götürdüğü belirtildi.

Alman basınından Kicker'e yansıyan haberde Fransız yıldızın, İngiliz ekibinden gelen teklifi kabul etmeyi düşünmediği bildirilirken yıldız oyuncunun daha büyük kulüplerden teklif beklediği ifade edildi.

SERBEST KALDI

Kısa bir süreliğine de olsa forma giydiği dönemde Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen 36 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda 12 yıldır top koşturduğu 'ten ayrılacağını açıklamıştı.

Bavyera ekibi ile 8 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Ribery, bir kez de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma başarısı gösterdi.

  1. 13.06.2019
  2. Güncelleme: 13.06.2019 15:53
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