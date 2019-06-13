Prag’a dönüyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Prag’a dönüyor

Prag’a dönüyor

Prag’a dönüyor

Sarı-kırmızılı ekibin, yeni anlaşma önermediği , Çekya’ya dönüyor. Tecrübeli stoperin, ’ın ’daki sezon açılışında hazır bulunacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, yeni anlaşma önermediği , Çekya'ya dönüyor. Tecrübeli stoperin, 'ın 'daki sezon açılışında hazır bulunacağı bildirildi.
  1. 13.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Prag’a dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN