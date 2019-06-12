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12 Haziran 2019, Çarşamba
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'ın borcu açıklandı!

Galatasaray'ın borcu açıklandı!

'nda , kulübün net borcunun 1.4 milyar TL olduğu açıklandı.

Kulübü'nün başladı.

Galatasaray Spor Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı, 'nde gerçekleştiriliyor.

Divan toplantısı öncesinde divan üyelerine şampiyonluk kutlamalarının bir parçası olarak piknik - grill partisi verildi. toplantısının gündemine bu sezon futbol takımının kazandığı ve şampiyonluğu alındı. Toplantıda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak yer almazken, diğer yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Toplantıda Galatasaray'ın borcunun 1.4 milyar TL olduğu açıklandı.

  1. 12.06.2019
  2. Güncelleme: 12.06.2019 14:31
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