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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte Mayıs ayının en çok konuşulan isimleri!

İşte Mayıs ayının en çok konuşulan isimleri!

Geçtiğimiz ay (Mayıs) yazılı basın ve internet medyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu. Transfer söylentileri ve gösterdiği performanslarla ön plana çıkan oyuncular taraftarlar tarafından sıkça konuşuldu, yazıldı. İşte Mayıs ayının en popüler isimleri...
12 Haziran 2019 Çarşamba 20:13 Güncelleme: 12.06.2019 20:13
İşte Mayıs ayının en çok konuşulan isimleri!

30) ROMAN NEUSTADTER: Yazılı Basın: 265 İnternet Medyası: 2.104 TOPLAM: 2.369

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İşte Mayıs ayının en çok konuşulan isimleri!

29) EDOUARD CISSE: Yazılı Basın: 275 İnternet Medyası: 2.120 TOPLAM: 2.395

İşte Mayıs ayının en çok konuşulan isimleri!

28) GARY MEDEL: Yazılı Basın: 270 İnternet Medyası: 2.217 TOPLAM: 2.487

İşte Mayıs ayının en çok konuşulan isimleri!

27) MAURICIO ISLA: Yazılı Basın: 286 İnternet Medyası: 2.312 TOPLAM: 2.598

İşte Mayıs ayının en çok konuşulan isimleri!

26) MARTIN SKRTEL: Yazılı Basın: 396 İnternet Medyası: 2.368 TOPLAM: 2.764

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