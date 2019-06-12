İşte Mayıs ayının en çok konuşulan isimleri!

Geçtiğimiz ay (Mayıs) yazılı basın ve internet medyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu. Transfer söylentileri ve gösterdiği performanslarla ön plana çıkan oyuncular taraftarlar tarafından sıkça konuşuldu, yazıldı. İşte Mayıs ayının en popüler isimleri...

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:13 Güncelleme: 12.06.2019 20:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





