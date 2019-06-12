İşte Mayıs ayının en çok konuşulan isimleri!

Geçtiğimiz ay (Mayıs) yazılı basın ve internet medyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu. Transfer söylentileri ve gösterdiği performanslarla ön plana çıkan oyuncular taraftarlar tarafından sıkça konuşuldu, yazıldı. İşte Mayıs ayının en popüler isimleri...
12 Haziran 2019 Çarşamba 20:13
Güncelleme: 12.06.2019 20:13
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30) ROMAN NEUSTADTER: Yazılı Basın: 265 İnternet Medyası: 2.104 TOPLAM: 2.369
GALERİ DEVAM EDİYOR
29) EDOUARD CISSE: Yazılı Basın: 275 İnternet Medyası: 2.120 TOPLAM: 2.395
28) GARY MEDEL: Yazılı Basın: 270 İnternet Medyası: 2.217 TOPLAM: 2.487
27) MAURICIO ISLA: Yazılı Basın: 286 İnternet Medyası: 2.312 TOPLAM: 2.598
26) MARTIN SKRTEL: Yazılı Basın: 396 İnternet Medyası: 2.368 TOPLAM: 2.764