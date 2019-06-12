İşte Galatasaray'ın 3. transferi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da KAP açıklamalarının gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ve Fulham'dan Ryan Babel transferlerini bitiren Galatasaray'da, imza atacak üçüncü isim de netlik kazandı...
12 Haziran 2019 Çarşamba 09:31
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlı başladı.
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Çifte şampiyon Galatasaray transfer sezonunu iki oyuncuyla açtı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı artık parçalı formayı giyecekler.
İki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp FFP'ye de takılmayacak.
Babel Mayıs ayında, Şener ise Cumartesi günü sponsor hastane Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçirildi.