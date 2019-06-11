Şener Özbayraklı 3 yıl Galatasaray'da
Henry Onyekuru ile yeniden el sıkışan Galatasaray Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı’yı da kadrosuna kattı.Sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrollerinden geçen Şener, ardından kulüp binasına giderek kendisini 3 yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imzasını attı.
29 yaşındaki sağ bek, yıllık yaklaşık 6 milyon TL para kazanacak. İmzanın ardından bedelli askerliğini yapmak için Ankara'ya giden Şener, 21 gün sonra Galatasaray kafilesine katılacak.
2015'te 1.63 milyon euro'ya Bursa'dan Fenerbahçe'ye giden Şener, sarı-lacivertli takımda 110 maça çıktı. 1.71'lik sağ bek 5 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Osmanlı, Keçiörengücü, Bugsaş formaları giymişti.??
FENERBAHÇE'Yİ SİLDİ
Şener Özbayraklı, Instagram hesabındaki Fenerbahçe içerikli tüm fotoğrafları sildi. Eski kulübünün resmi hesabını da takip etmeyi bıraktı.
2015'te 1.63 milyon euro'ya Bursa'dan Fenerbahçe'ye giden Şener, sarı-lacivertli takımda 110 maça çıktı. 1.71'lik sağ bek 5 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Osmanlı, Keçiörengücü, Bugsaş formaları giymişti.
- 11.6.2019
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Yorum
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Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Şener Özbayraklı 3 yıl Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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