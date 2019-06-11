Şener Özbayraklı 3 yıl Galatasaray'da

29 yaşındaki sağ bek, yıllık yaklaşık 6 milyon TL para kazanacak. İmzanın ardından bedelli askerliğini yapmak için Ankara'ya giden Şener, 21 gün sonra Galatasaray kafilesine katılacak.



2015'te 1.63 milyon euro'ya Bursa'dan Fenerbahçe'ye giden Şener, sarı-lacivertli takımda 110 maça çıktı. 1.71'lik sağ bek 5 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Osmanlı, Keçiörengücü, Bugsaş formaları giymişti.??



FENERBAHÇE'Yİ SİLDİ

Şener Özbayraklı, Instagram hesabındaki Fenerbahçe içerikli tüm fotoğrafları sildi. Eski kulübünün resmi hesabını da takip etmeyi bıraktı.

2015'te 1.63 milyon euro'ya Bursa'dan Fenerbahçe'ye giden Şener, sarı-lacivertli takımda 110 maça çıktı. 1.71'lik sağ bek 5 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Osmanlı, Keçiörengücü, Bugsaş formaları giymişti.