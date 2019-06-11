Şener Özbayraklı 3 yıl Galatasaray'da
11 Haziran 2019, Salı
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3 yıl 'da

Şener Özbayraklı 3 yıl Galatasaray'da

Henry Onyekuru ile yeniden el sıkışan ile sözleşmesi sona eren ’yı da kadrosuna kattı.Sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrollerinden geçen Şener, ardından kulüp binasına giderek kendisini 3 yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

29 yaşındaki sağ bek, yıllık yaklaşık 6 milyon TL para kazanacak. İmzanın ardından bedelli askerliğini yapmak için 'ya giden Şener, 21 gün sonra kafilesine katılacak.

2015'te 1.63 milyon euro'ya 'dan 'ye giden Şener, sarı-lacivertli takımda 110 maça çıktı. 1.71'lik sağ bek 5 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Osmanlı, Keçiörengücü, Bugsaş formaları giymişti.??

FENERBAHÇE'Yİ SİLDİ
, hesabındaki Fenerbahçe içerikli tüm fotoğrafları sildi. Eski kulübünün resmi hesabını da takip etmeyi bıraktı.
2015'te 1.63 milyon euro'ya Bursa'dan Fenerbahçe'ye giden Şener, sarı-lacivertli takımda 110 maça çıktı. 1.71'lik sağ bek 5 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Osmanlı, Keçiörengücü, Bugsaş formaları giymişti.

  1. 11.6.2019
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