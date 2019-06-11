Gomis kapıları kapattı
11 Haziran 2019, Salı
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kapıları kapattı

Gomis kapıları kapattı

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal’de sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Bafetimbi , ile anılırken, yıldız futbolcu transfer söylentileriyle ilgili açıklamada bulundu.

Spor'a konulan , "'den teklif almadım ama gönlüm 'dan yana" dedi.

KOMBİNELER SATIŞA ÇIKIYOR
Galatasaray'ın kombine biletleri bugün saat 10.00'da satışa çıkacak. Sarıkırmızılılar 25 Haziran 2019'a kadar yenileme indiriminden faydalanabilecek. Ayrıca GS Bonus kart sahipleri 3+3 vade farksız taksit yapabilecek. İndirimli kombine bilet fiyatları şöyle: 1350, 1530, 2340, 2925, 3600, 4500,
5400, 5580 ve 6750...

TERiM'i KIZDIRDI
Menajerler G.Saray'a isim yağdırmaya başladı... Brown Ideye'den sonra Lacina Traore ismi önüne getirilen sinirlendi. Tecrübeli hoca, scout ekibiyle yaptıkları çalışma sonrasında listesini belirlediğini, onun dışında menajerlerin kulübe adını faksladığı herhangi bir futbolcu için vakit kaybetmek istemediğini yöneticilere iletti.

  1. 11.6.2019
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