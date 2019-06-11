Gomis kapıları kapattı
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal’de sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ile anılırken, yıldız futbolcu transfer söylentileriyle ilgili açıklamada bulundu.
Spor'a konulan Gomis, "Türkiye'den teklif almadım ama gönlüm Galatasaray'dan yana" dedi.
KOMBİNELER SATIŞA ÇIKIYOR
Galatasaray'ın kombine biletleri bugün saat 10.00'da satışa çıkacak. Sarıkırmızılılar 25 Haziran 2019'a kadar yenileme indiriminden faydalanabilecek. Ayrıca GS Bonus kart sahipleri 3+3 vade farksız taksit yapabilecek. İndirimli kombine bilet fiyatları şöyle: 1350, 1530, 2340, 2925, 3600, 4500,
5400, 5580 ve 6750...
TERiM'i KIZDIRDI
Menajerler G.Saray'a isim yağdırmaya başladı... Brown Ideye'den sonra Lacina Traore ismi önüne getirilen Fatih Terim sinirlendi. Tecrübeli hoca, scout ekibiyle yaptıkları çalışma sonrasında listesini belirlediğini, onun dışında menajerlerin kulübe adını faksladığı herhangi bir futbolcu için vakit kaybetmek istemediğini yöneticilere iletti.
- 11.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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