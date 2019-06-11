Gomis kapıları kapattı

Spor'a konulan Gomis, "Türkiye'den teklif almadım ama gönlüm Galatasaray'dan yana" dedi.



KOMBİNELER SATIŞA ÇIKIYOR

Galatasaray'ın kombine biletleri bugün saat 10.00'da satışa çıkacak. Sarıkırmızılılar 25 Haziran 2019'a kadar yenileme indiriminden faydalanabilecek. Ayrıca GS Bonus kart sahipleri 3+3 vade farksız taksit yapabilecek. İndirimli kombine bilet fiyatları şöyle: 1350, 1530, 2340, 2925, 3600, 4500,

5400, 5580 ve 6750...



TERiM'i KIZDIRDI

Menajerler G.Saray'a isim yağdırmaya başladı... Brown Ideye'den sonra Lacina Traore ismi önüne getirilen Fatih Terim sinirlendi. Tecrübeli hoca, scout ekibiyle yaptıkları çalışma sonrasında listesini belirlediğini, onun dışında menajerlerin kulübe adını faksladığı herhangi bir futbolcu için vakit kaybetmek istemediğini yöneticilere iletti.