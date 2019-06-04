Fatih Terim'den bayram mesajı – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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'den bayram mesajı

Fatih Terim'den bayram mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü , hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'nı kutladı. Terim mesajında "Herkese huzurlu, keyifli ve şeker tadında bir bayram diliyoruz." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü , hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'nı kutladı.
Sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan deneyimli teknik adam, "Elini öpeceğiniz büyüklerin kıymetini bileceğiniz, gözlerindeki ışıkla kendinizi iyi hissettiren küçüklerinizle zaman geçireceğiniz, huzurlu, keyifli ve şeker tadında bir bayram diliyoruz" notunu düştü.

  1. 04.06.2019
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