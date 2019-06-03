Seneye de buradayım – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Seneye de buradayım

Seneye de buradayım

’de yaşamaktan ve ’da forma giymekten çok mutlu olduğunu belirten Feghouli, sarı kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Terim için de “Türkiye’de Terim ve diğerleri var” dedi.

'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Sofiane Feghouli, "Benim için süreklilik önemlidir. Seneye de Galatasaray'da olacağım" diye konuştu. beIN Sports'a konuşan Cezayirli yıldız, performansıyla ilgili, "Sezonun ilk yarısında problemler yaşasam da daha sonra bu problemleri sahadaki iyi performansımla çözdüm. İyi bir sezon finali oldu ve iki kupayı da kazandık. 'de hedeflerinizi gerçekleştirmek kolay olmuyor ama bunu başardık" dedi. Galatasaray'da forma giymekten mutlu olduğunu belirten Feghouli, "Türkiye'de yaşamaya başladıktan sonra Türkiye'nin bir numara olduğu gördüm" ifadesini kullanırken 'e de övgü yağdırdı: Fatih Terim Türkiye'de 1 numaradır. Özel bir insan. Onunla çalışmak benim için büyük zevk. Türkiye'de Fatih Terim ve diğerleri var."
  1. 3.6.2019
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