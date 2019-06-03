Fenerbahçe'ye Rondon iddiası!

Forvete en az iki takviye yapması beklenen Fenerbahçe için ortaya atılan son iddia: Jose Salomon Rondon... Geçen sezon kiralık oynadığı Newcastle'da 11 gol ve 7 asist üreten Venezuelalı golcünün menajerine Fenerbahçe tarafından teklif sunulduğu belirtildi. 29 yaşındaki oyuncunun, Premier Lig'den de ciddi taliplileri olduğu için Süper Lig'i tercih etmesi zor görünüyor.