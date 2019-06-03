Fenerbahçe'ye Rondon iddiası!
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin en önem verdiği bölge olan santrfor mevkisi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.Buna göre Forvete en az iki takviye yapması beklenen Fenerbahçe için ortaya atılan son iddia: Jose Salomon Rondon...
Forvete en az iki takviye yapması beklenen Fenerbahçe için ortaya atılan son iddia: Jose Salomon Rondon... Geçen sezon kiralık oynadığı Newcastle'da 11 gol ve 7 asist üreten Venezuelalı golcünün menajerine Fenerbahçe tarafından teklif sunulduğu belirtildi. 29 yaşındaki oyuncunun, Premier Lig'den de ciddi taliplileri olduğu için Süper Lig'i tercih etmesi zor görünüyor.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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