Fenerbahçe'ye Rondon iddiası!
03 Haziran 2019, Pazartesi
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'ye Rondon iddiası!

Fenerbahçe'ye Rondon iddiası!

çalışmalarına devam eden 'nin en önem verdiği bölge olan santrfor mevkisi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.Buna göre Forvete en az iki takviye yapması beklenen Fenerbahçe için ortaya atılan son iddia: ...

Forvete en az iki takviye yapması beklenen için ortaya atılan son iddia: ... Geçen sezon kiralık oynadığı Newcastle'da 11 gol ve 7 asist üreten Venezuelalı golcünün menajerine Fenerbahçe tarafından teklif sunulduğu belirtildi. 29 yaşındaki oyuncunun, 'den de ciddi taliplileri olduğu için 'i tercih etmesi zor görünüyor.

  1. 3.6.2019
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