Bu onur Cimbom’un
Gelecek sezon 16'ncı kez Şampiyonalar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray bu onuru en fazla yaşayan takımlar sıralamasında Chelsea ile beraber 5. sırayı paylaşıyor.
Gelecek sezon 16'ncı kez Şampiyonalar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray bu onuru en fazla yaşayan takımlar sıralamasında Chelsea ile beraber 5. sırayı paylaşıyor. Zirvede 24'er kezle Real Madrid ve Barcelona yer alıyor. Galatasaray'dan daha fazla sadece Bayern Münih, Juventus ve Lyon, Devler Ligi'nde boy gösterdi. Benfica (15), Liverpool ve (12) ile Atletico Madrid (10) gibi takımları geride bıraktı.
BU SEZON DEVLER LİGİ BİLETİ ALAN TAKIMLARIN KATILIM SAYILARI:
Barcelona 24
Real Madrid 24
Bayern Münih 23
Juventus 20
Lyon 19
Galatasaray 16
Chelsea 16
Benfica 15
B. Dortmund 14
S. Donetsk 14
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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