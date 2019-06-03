Bu onur Cimbom’un

Gelecek sezon 16'ncı kez Şampiyonalar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray bu onuru en fazla yaşayan takımlar sıralamasında Chelsea ile beraber 5. sırayı paylaşıyor. Zirvede 24'er kezle Real Madrid ve Barcelona yer alıyor. Galatasaray'dan daha fazla sadece Bayern Münih, Juventus ve Lyon, Devler Ligi'nde boy gösterdi. Benfica (15), Liverpool ve (12) ile Atletico Madrid (10) gibi takımları geride bıraktı.



BU SEZON DEVLER LİGİ BİLETİ ALAN TAKIMLARIN KATILIM SAYILARI:



Barcelona 24

Real Madrid 24

Bayern Münih 23

Juventus 20

Lyon 19

Galatasaray 16

Chelsea 16

Benfica 15

B. Dortmund 14

S. Donetsk 14