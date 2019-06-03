Bu onur Cimbom’un – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Bu onur Cimbom’un

Bu onur Cimbom’un

Gelecek sezon 16'ncı kez 'nde mücadele edecek bu onuru en fazla yaşayan takımlar sıralamasında ile beraber 5. sırayı paylaşıyor.

Gelecek sezon 16'ncı kez 'nde mücadele edecek bu onuru en fazla yaşayan takımlar sıralamasında ile beraber 5. sırayı paylaşıyor. Zirvede 24'er kezle ve yer alıyor. Galatasaray'dan daha fazla sadece , ve , Devler Ligi'nde boy gösterdi. (15), ve (12) ile (10) gibi takımları geride bıraktı.

BU SEZON DEVLER LİGİ BİLETİ ALAN TAKIMLARIN KATILIM SAYILARI:

Barcelona 24
Real Madrid 24
Bayern Münih 23
Juventus 20
Lyon 19
Galatasaray 16
Chelsea 16
Benfica 15
B. Dortmund 14
S. Donetsk 14

  1. 3.6.2019
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