Son dakika: Galatasaraylı Hasan Şaş'a 8 maç ceza!
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Son dakika: 'a 8 maç ceza!

Son dakika: Hasan Şaş'a 8 maç ceza!

() 'da yardımcı antrenör 'a maçında yapmış olduğu sportmenliğe aykırı hareketler sebebiyle 8 maç ceza verdi.

'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 31.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

  1. 30.05.2019
  2. Güncelleme: 30.05.2019 16:41
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