Son dakika: Hasan Şaş'a 8 maç ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş'a Başakşehir maçında yapmış olduğu sportmenliğe aykırı hareketler sebebiyle 8 maç ceza verdi.
PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 31.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
- 30.05.2019
- Güncelleme: 30.05.2019 16:41
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Salih Uçan beklemede
Toplam 1
Yorum
izzet kalsın yerinde
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Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
Tarzan rıkı Bence çok az avrupanın başka takımlarında olsaydı 60 milyondan aşağı gitmezdi neden böyle oluyor acaba?
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Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!
Toplam 3
Yorum
Sergen Guti Umarım doğru değil abdullah avcı büyük takım çalıştıracak kapasitede değil ikinci yarı kalmaz gider. bu yazdıklarımı not edin
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