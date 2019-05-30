EGM'nin Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu duygulandırdı
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki Metin Oktay detayı izleyenleri duygulandırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki Metin Oktay detayı izleyenleri duygulandırdı.
- 30.05.2019
- Güncelleme: 30.05.2019 12:42
- Levent Bıçakcı, bir kez daha UEFA Tahkim Kurulu’na seçildi
- Liverpool finale 4 yenilgiyle geldi
- Türkiye Yunanistan hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? A Milli Takım EURO 2020 hazırlık maçı ilk 11'ler, CANLI yayın bilgileri...
- Diriliş Ertuğrul 150. bölümü ile final yaptı! Ertuğrul Bey öldü mü?
- Anadolu Efes maçı öncesi Galatasaray'da kriz
-
Guti'den veda mesajlı paylaşım
Toplam 1
Yorum
mıstık avcının yerine guti kalsaydı daha iyiyidi
-
Cimbom’a bir ‘kral’ daha
Toplam 1
Yorum
mesut d Galatasaray a gelir mi. adam yıldız değil bildiğin güneş.
-
Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!
Toplam 2
Yorum
mesut umarım beklediğimiz "KOLEJ TAKIMI BEŞİKTAŞ'A" kavuşuruz....
EGM'nin Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu duygulandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.