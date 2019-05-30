EGM'nin Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu duygulandırdı
30 Mayıs 2019, Perşembe
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EGM'nin ve temalı kamu spotu duygulandırdı

EGM'nin Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu duygulandırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. 'ın maçında ayağı kırılan yıldızı 'nın oynadığı reklamdaki detayı izleyenleri duygulandırdı.

EGM'nin Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu duygulandırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. 'ın maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki Metin Oktay detayı izleyenleri duygulandırdı.

  1. 30.05.2019
  2. Güncelleme: 30.05.2019 12:42
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