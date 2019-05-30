Anadolu Efes maçı öncesi Galatasaray'da kriz
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Doğa Sigorta'da oyuncular dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.
Oyuncular, yönetime tepki olarak idmana çıkmama kararı aldı. Edinilen bilgiye göre; maaşların en azından bir bölümünün yatmaması halinde, sarı kırmızılı Oybasketbolcular bugün yapılacak antrenmanda da yer almayacak ve yarın Anadolu Efes ile oynanacak yarı final serisi ilk maçına antrenmansız çıkmış olacak.
10 DOSYADAN TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR
Öte yandan Galatasaray Doğa Sigorta'nın transfer yasağı da hala kaldırılmış değil. Geçmişe yönelik borçlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetiminin, transfer yasağını kaldırması için 10 dosyayı temizlemesi gerekiyor.
- 30.05.2019
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İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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