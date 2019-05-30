Anadolu Efes maçı öncesi Galatasaray'da kriz
30 Mayıs 2019, Perşembe
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maçı öncesi 'da kriz

Anadolu Efes maçı öncesi Galatasaray'da kriz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinde ile karşı karşıya gelecek olan Doğa 'da oyuncular dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.

Oyuncular, yönetime tepki olarak idmana çıkmama kararı aldı. Edinilen bilgiye göre; maaşların en azından bir bölümünün yatmaması halinde, sarı kırmızılı Oybasketbolcular bugün yapılacak antrenmanda da yer almayacak ve yarın ile oynanacak yarı final serisi ilk maçına antrenmansız çıkmış olacak.

10 DOSYADAN TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR
Öte yandan Doğa 'nın transfer yasağı da hala kaldırılmış değil. Geçmişe yönelik borçlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetiminin, transfer yasağını kaldırması için 10 dosyayı temizlemesi gerekiyor.

  1. 30.05.2019
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