Kale için yeni aday – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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Kale için yeni aday

Kale için yeni aday

Muslera'nın yanına birinci sınıf bir kaleci arayan bir süredir ve için şartları zorluyordu.

Muslera'nın yanına birinci sınıf bir kaleci arayan bir süredir ve için şartları zorluyordu. 'un küme düşmesinden sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Terim, milli takım hocası olduğu dönemde keşfettiği Okan Kocuk için teklif yapılmasını istedi. Bursaspor'a 23 yaşındaki eldiven için takas teklifi yapılması planlanıyor.

  1. 28.5.2019
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