Yer gök sarı kırmızı
26 Mayıs 2019, Pazar
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Yer gök sarı kırmızı

Yer gök sarı kırmızı

Sarı-kırmızlı futbolseverler, futbolcular kadar hak ettikleri kupayı doyasıya kutladı. 7’den 70’e stada akın eden G.Saraylılar “İşte taraftar, işte şampiyon” dedirtti. Coşku tavan yaptı, unutulmaz bir gece yaşandı.

Sezon boyunca yağmur, kar, soğuk, geç saatte başlayan maçlara aldırmadan sarı-kırmızılı armadanın yanında olan cefakar taraftarı dünkü kupa töreninde de Aslan'ın yanındaydı. Kutlamalar başlamadan saatler önce stada akın eden Galatasaraylılar, her yeri sarı-kırmızıya boyadı. Şarkılarla, marşlarla coşan futbolseverler futbolcular kadar hak ettikleri kupayı doyasıya kutladı.

BU GURUR ONLARIN
TT Stadı'nı hınca hınç dolduran Galatasaraylılar, oyuncuların anons edildiği sırada alkışlarla sadece stadı değil 'u inlettiler. 22. şampiyonluk kupası sevincinin hakkını verdiler. 7'den 70'e her yaştan sarı-kırmızılı taraftar, muhteşem bir atmosferde gerçekleşen kutlamaların tadını çıkarıp Galatasaraylı olmanın gururunu yaşadılar, "Şampiyon Galatasaray" diye yeri göğü inlettiler.

BİR ASLAN YÜREĞİNİN ÖZÜDÜR GALATASARAY
Bu sezon 36.123 taraftar ortalaması ile oldukça yüksek bir oran tutturan Galatasaray, özellikle derbisinde 51.578 seyirciye oynamıştı. Bu sayı, Stadyumu'ndaki en yüksek sayı olmuştu.

KUPA ÜÇLÜSÜ
Muslera, Onyekuru ve Feghouli istikrarlı performansları ile dikkat çektiler. Bu üç futbolcu en çok oynayan, en çok gol ve asist yapıp skora katkı sağlayan isimler oldular. Takım 52 maça çıkarken bunların 45'in forma giyen Muslera en fazla oynayan futbolcu oldu. Onyekuru 44 ve Feghouli de 40 kez forma giydi.

ŞARKILARLA COŞTULAR
Kutlamalarda taraftarlar şarkılara da doydu. , , Emre Aydın, Alya ve rapçi Decrat şarkılarıyla sarı-kırmızılı taraftarları coşturdu. Ardından 'ten 'Unutamadım' ve İbrahim Erkal'dan 'Sevme' şarkıları hoparlörden verildi.

TERİM ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ İLE ÇIKTI
Kupa seremonisine oyuncular farklı müziklerle çıktı. İşte seçilen şarkılar: Selçuk * Yaz dostum, Muslera * Fiesta, Mariano * Ta Escrito, Ahmet * Yalnızca Sitem, * Beni Ağlatma, Linnes * Born To Be Yours, Donk * Vermedin, Ömer * Mavişim, Emre Akbaba * Şereftir Seni Sevmek, Onyekuru * Money, Mitroglou * My Notorious Big, * Pais Do Futebol, Semih * Ciao Bella, Luyindama * Mbeya Mbeya, Marcao * Rap, Feghouli * Galatasaray, * Şampiyonlar Ligi müziği.

  1. 26.5.2019
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