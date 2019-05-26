Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 3'lü çektirdi
Galatasaray? Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcular ve teknik heyetten sonra sahaya gelen isim oldu. Başkan Cengiz, 'Cimbom şampiyon' parçasıyla podyumda boy gösterirken, taraftarların isteğiyle sahaya indi ve sarıkırmızılı tribünlere 3'lü çektirdi.
Galatasaray? Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcular ve teknik heyetten sonra sahaya gelen isim oldu. Başkan Cengiz, 'Cimbom şampiyon' parçasıyla podyumda boy gösterirken, taraftarların isteğiyle sahaya indi ve sarıkırmızılı tribünlere 3'lü çektirdi. Ardından da taraftarlar Fatih Terim'i çağırdı. Deneyimli hoca da Galatasaraylıları kırmadı.
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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