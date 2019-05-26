Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 3'lü çektirdi
26 Mayıs 2019, Pazar
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Başkanı 3'lü çektirdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 3'lü çektirdi

? Başkanı , futbolcular ve teknik heyetten sonra sahaya gelen isim oldu. Başkan Cengiz, 'Cimbom şampiyon' parçasıyla podyumda boy gösterirken, taraftarların isteğiyle sahaya indi ve sarıkırmızılı tribünlere 3'lü çektirdi.

? Başkanı , futbolcular ve teknik heyetten sonra sahaya gelen isim oldu. Başkan Cengiz, 'Cimbom şampiyon' parçasıyla podyumda boy gösterirken, taraftarların isteğiyle sahaya indi ve sarıkırmızılı tribünlere 3'lü çektirdi. Ardından da taraftarlar 'i çağırdı. Deneyimli hoca da Galatasaraylıları kırmadı.

  1. 26.5.2019
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