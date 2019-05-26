Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 3'lü çektirdi

Galatasaray? Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcular ve teknik heyetten sonra sahaya gelen isim oldu. Başkan Cengiz, 'Cimbom şampiyon' parçasıyla podyumda boy gösterirken, taraftarların isteğiyle sahaya indi ve sarıkırmızılı tribünlere 3'lü çektirdi. Ardından da taraftarlar Fatih Terim'i çağırdı. Deneyimli hoca da Galatasaraylıları kırmadı.