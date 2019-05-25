Atiker Konyaspor 0-0 Akhisarspor | MAÇ SONUCU (ÖZET)
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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0-0 Akhisarspor | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Atiker Konyaspor 0-0 Akhisarspor | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Spor Toto 'in 34.haftasında Konyaspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki tarafta maçtan birer puanla ayrıldı.

Spor Toto 'in son haftasında sahasında ağırladığı Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.
2012-2013 sezonunda Süper Lig'e merhaba diyen ve geçen yıl 'nı müzesine götürüp 'ya giden Akhisarspor, küme düşerek lige veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
21'inci dakikada ceza sahası içinde 'in pasında Yatabare'nin şutu, savunmadan döndü. Dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutu auta çıktı.
43'üncü dakikada Regattin'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı.
77'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci , topu kornere çeldi.
80'inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in topuk pasında Jonsson'un şutunda kaleci Halil Yeral, kornere gönderdi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.

  1. 25.05.2019
  2. Güncelleme: 25.05.2019 21:14
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