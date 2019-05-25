Atiker Konyaspor 0-0 Akhisarspor | MAÇ SONUCU (ÖZET)

TFF Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.

2012-2013 sezonunda Süper Lig'e merhaba diyen ve geçen yıl Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp UEFA'ya giden Akhisarspor, küme düşerek lige veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in pasında Yatabare'nin şutu, savunmadan döndü. Dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutu auta çıktı.

43'üncü dakikada Regattin'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

77'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Halil Yeral, topu kornere çeldi.

80'inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in topuk pasında Jonsson'un şutunda kaleci Halil Yeral, kornere gönderdi.

Karşılaşma golsüz sona erdi.