Atiker Konyaspor 0-0 Akhisarspor | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında Konyaspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki tarafta maçtan birer puanla ayrıldı.
TFF Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.
2012-2013 sezonunda Süper Lig'e merhaba diyen ve geçen yıl Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp UEFA'ya giden Akhisarspor, küme düşerek lige veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
21'inci dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in pasında Yatabare'nin şutu, savunmadan döndü. Dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutu auta çıktı.
43'üncü dakikada Regattin'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı.
77'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Halil Yeral, topu kornere çeldi.
80'inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in topuk pasında Jonsson'un şutunda kaleci Halil Yeral, kornere gönderdi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
- 25.05.2019
- Güncelleme: 25.05.2019 21:14
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
Toplam 1
Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
Toplam 1
Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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