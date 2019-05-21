Fatih Terim tek başına Fenerbahçe’yi geçti

Ayrıca son 20 yılda F.Bahçe 6 şampiyonluk kazanırken, Terim tek başına 8 şampiyonluk yaşadı. Galatasaray, 2014-15 sezonunun başından bu yana Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'daki 14 kupanın 8'ini kazandı.