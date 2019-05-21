Fatih Terim tek başına Fenerbahçe’yi geçti
21 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fatih Terim tek başına Fenerbahçe’yi geçti

tek başına Fenerbahçe’yi geçti

Fatih Terim tek başına Fenerbahçe’yi geçti

'i yenerek 22. şampiyonluğunu yaşayan , ezeli rakibi Fenerbahçe ile aradaki farkı 3’e çıkardı.

Ayrıca son 20 yılda F.Bahçe 6 şampiyonluk kazanırken, Terim tek başına 8 şampiyonluk yaşadı. , 2014-15 sezonunun başından bu yana , ve 'daki 14 kupanın 8'ini kazandı.

  1. 21.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim tek başına Fenerbahçe’yi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN