Fatih Terim tek başına Fenerbahçe’yi geçti
Başakşehir'i yenerek 22. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile aradaki farkı 3’e çıkardı.
Ayrıca son 20 yılda F.Bahçe 6 şampiyonluk kazanırken, Terim tek başına 8 şampiyonluk yaşadı. Galatasaray, 2014-15 sezonunun başından bu yana Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'daki 14 kupanın 8'ini kazandı.
- 21.5.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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