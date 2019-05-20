Melo inandı kazandı – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Melo inandı kazandı

Melo inandı kazandı

, karşısında 1-0 yenik duruma düştüğünde Cimbom’a çok uzaklardan, ’dan destek geldi.

Sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi olan "Haydi . Sizlere inanıyorum. Maçı çevireceksiniz aslanlarım" yazdı. Maç sonu şampiyonlukla birlikte Twitter'dan şampiyonluğu kutladı

  1. 20.5.2019
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