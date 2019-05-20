Kahramanlar

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın perde arkasında her güçlüğe göğüs geren, yolundan şaşmayan güçlü yönetimin imzası vardı. Geçen sezon devre arasında başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz ve 5 kez geldiği yönetimde 6. şampiyonluğunu yaşayan 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, şampiyonluğunu mimarları oldular.



2 LİG VE TÜRKİYE KUPASI

Dursun Özbek'in yerine 20 Ocak 2018'de gelen Başkan Cengiz, 2 lig ve kupa şampiyonluğunu yaşadı. Bu sezon idari yönden ibra edilmeme gibi büyük sıkıntılara da göğüs geren bu ikili, Galatasaraylılık ruhunu koruyup zirveye imza attı. Kulübü mali yönden düzlüğe çıkartan Mustafa Cengiz ve takımın moral kaynağı Albayrak, kabus gibi geçen günleri sarıkırmızı şölene çevirdi.