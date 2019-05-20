Kahramanlar
Kulüp içinde türlü sıkıntılara ve muhalefete göğüs geren Başkan Cengiz ve 2. Başkan Albayrak, Galatasaray’lılık ruhunu koruyup şampiyonlukla taçlandırdılar.
Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın perde arkasında her güçlüğe göğüs geren, yolundan şaşmayan güçlü yönetimin imzası vardı. Geçen sezon devre arasında başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz ve 5 kez geldiği yönetimde 6. şampiyonluğunu yaşayan 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, şampiyonluğunu mimarları oldular.
2 LİG VE TÜRKİYE KUPASI
Dursun Özbek'in yerine 20 Ocak 2018'de gelen Başkan Cengiz, 2 lig ve kupa şampiyonluğunu yaşadı. Bu sezon idari yönden ibra edilmeme gibi büyük sıkıntılara da göğüs geren bu ikili, Galatasaraylılık ruhunu koruyup zirveye imza attı. Kulübü mali yönden düzlüğe çıkartan Mustafa Cengiz ve takımın moral kaynağı Albayrak, kabus gibi geçen günleri sarıkırmızı şölene çevirdi.
- 20.5.2019
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Süper Lig'de gelenek bozulmadı
Toplam 1
Yorum
İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
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