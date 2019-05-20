Belçika'da Galatasaray taraftarları sokağa döküldü

Çok sayıda Türk'ün yaşadığı Heusden-Zolder bölgesindeki Koolmijnlaan Caddesi'nde toplanan Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması yaptı. Beringen ve Houthalen belediyesinden de Galatasaray taraftarlarının katılımıyla bir anda Koolmijnlaan Caddesi trafiğe kapandı.

Heusden-Zolder polisi Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamasına engel olmazken, taraftarları trafiği aksatmamaları için uyardı. Tüm uyarılara rağmen zaman zaman trafik aksadı. Öte yandan, korna çalarak gürültü kirliliği yapanlara ise para cezası verileceği belirtildi.

Melale yakan Galatasaray taraftarları, ezeli rakipleri Fenerbahçe aleyhine de tezahüratlar yaptı.