Belçika’da Galatasaray taraftarları sokağa döküldü
Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Belçika'da sokağa döküldü. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında M.Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Belçika'daki taraftarlarını da sokağa döktü.
Belçika'da Galatasaray taraftarları sokağa döküldü
Çok sayıda Türk'ün yaşadığı Heusden-Zolder bölgesindeki Koolmijnlaan Caddesi'nde toplanan Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması yaptı. Beringen ve Houthalen belediyesinden de Galatasaray taraftarlarının katılımıyla bir anda Koolmijnlaan Caddesi trafiğe kapandı.
Heusden-Zolder polisi Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamasına engel olmazken, taraftarları trafiği aksatmamaları için uyardı. Tüm uyarılara rağmen zaman zaman trafik aksadı. Öte yandan, korna çalarak gürültü kirliliği yapanlara ise para cezası verileceği belirtildi.
Melale yakan Galatasaray taraftarları, ezeli rakipleri Fenerbahçe aleyhine de tezahüratlar yaptı.
- 20.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Belçika’da Galatasaray taraftarları sokağa döküldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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