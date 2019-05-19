Fatih Terim'den kritik maç öncesi açıklama
19 Mayıs 2019, Pazar
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'den kritik maç öncesi açıklama

Fatih Terim'den kritik maç öncesi açıklama

'in 33. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan 'da teknik patron karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'ü Anma, Gençlik ve 'nı kutlayarak konuşmasına başlayan tecrübeli çalıştırıcı. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağımız bir mücadele olur şeklinde konuştu.

"UMARIM MAHÇUP OLMAYIZ"

Öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. bütün etkenlere rağmen buraya kadar geldi. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağımız bir maç olur.

Kendi saha ve seyircimiz önünde umarım yine mahcup olmayız. Her duruma rağmen takımımız geldi liderliğe oturdu. Tahriklere kapılmadan takımımızın sakin oynaması çok önemli. Galatasaraylılar için güzel bir gün olmasını diliyorum.''

teknik direktörü Abdullah Avcı'da karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: "Emre için 1 haftadır özel fizyoterapist eşliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böyle deneyimli maçları oynamış bir oyuncu. Şu an itibarıyla bizimle birlikte olacak. Umarım bu fedakarlıklarının karşılığını alır.

Her iki takımın da hak ettiği bir final olarak görüyorum. 21 hafta lider götürdük ve bir final maçı oynuyoruz. Kaotik bir ortamın olmadığı, hakemin zor durumda kalmadığı, güzel bir müsabaka olmasını diliyorum. Futbolun içindeki bütün güzellikleri bu zamana kadar sahaya yansıttık. Umarım bu sefer de yansıtır ve sonucu alırız." şeklinde konuştu.

  1. 19.05.2019
  2. Güncelleme: 19.05.2019 19:59
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