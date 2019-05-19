Fatih Terim'den kritik maç öncesi açıklama
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan tecrübeli çalıştırıcı. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağımız bir mücadele olur şeklinde konuştu.
"UMARIM MAHÇUP OLMAYIZ"
Öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Galatasaray bütün etkenlere rağmen buraya kadar geldi. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağımız bir maç olur.
Kendi saha ve seyircimiz önünde umarım yine mahcup olmayız. Her duruma rağmen takımımız geldi liderliğe oturdu. Tahriklere kapılmadan takımımızın sakin oynaması çok önemli. Galatasaraylılar için güzel bir gün olmasını diliyorum.''
Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'da karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı: "Emre için 1 haftadır özel fizyoterapist eşliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böyle deneyimli maçları oynamış bir oyuncu. Şu an itibarıyla bizimle birlikte olacak. Umarım bu fedakarlıklarının karşılığını alır.
Her iki takımın da hak ettiği bir final olarak görüyorum. 21 hafta lider götürdük ve bir final maçı oynuyoruz. Kaotik bir ortamın olmadığı, hakemin zor durumda kalmadığı, güzel bir müsabaka olmasını diliyorum. Futbolun içindeki bütün güzellikleri bu zamana kadar sahaya yansıttık. Umarım bu sefer de yansıtır ve sonucu alırız." şeklinde konuştu.
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 19:59
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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