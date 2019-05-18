Galatasaray'da Hasan Şaş: Devler Ligi'ni kazanacağız
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'da : Devler Ligi'ni kazanacağız

Galatasaray'da Hasan Şaş: Devler Ligi'ni kazanacağız

2000 yılında Kupası’nı kazanan kahramanlar çıtayı bir adım daha yukarı çıkardı.

FATİH TERİM
O günkü oyuncularım bugün meslektaşlarım. O takımdaşlık, arkadaşlık hiç değişmedi. O gün tüm oyuncularım aslan gibi oynadı. Yenilmeden 'yı almak kolay değildi.

CLAUDIO TAFFAREL
tarihinin en önemli günüydü. O başarı tesadüf değildi. Çok büyük bir hocamız ve hocasına inanan ve dediklerini yapan çok büyük bir takımımız vardı.

HASAN ŞAŞ
Ben o gün sonradan oyuna girmiştim. Çok emek verdik. 'mız, UEFA Kupa'mız, lig şampiyonluklarımız var. Hedefimiz ve hayalimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu.

ÜMIT DAVALA
Her yıl aynı heyecanla, yeni kazanmış gibi kutluyoruz. İnşallah ilerleyen senelerde daha iyisini başarırız. 17 Mayıs benim için çok özel. Kızımın da doğum tarihi.

MAİCON ŞAMPİYON
Devre arasında Aslan'dan ayrılarak Al Nassr'a transfer olan Maicon Roque, burada da bir şampiyonluk gördü. Tecrübeli stoperin haricinde eski Galatasaraylı ve eski oyuncusu Giuliano'nun da forma giydiği Al-Nassr, 'li Al-Hilal'i 1 puanla geçerek mutlu sona ulaştı. Cimbom eski oyuncularını tebrik etti.
  1. 18.5.2019
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