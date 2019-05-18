Galatasaray'da Hasan Şaş: Devler Ligi'ni kazanacağız
2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan kahramanlar çıtayı bir adım daha yukarı çıkardı.
O günkü oyuncularım bugün meslektaşlarım. O takımdaşlık, arkadaşlık hiç değişmedi. O gün tüm oyuncularım aslan gibi oynadı. Yenilmeden UEFA'yı almak kolay değildi.
CLAUDIO TAFFAREL
Galatasaray tarihinin en önemli günüydü. O başarı tesadüf değildi. Çok büyük bir hocamız ve hocasına inanan ve dediklerini yapan çok büyük bir takımımız vardı.
HASAN ŞAŞ
Ben o gün sonradan oyuna girmiştim. Çok emek verdik. Süper Kupa'mız, UEFA Kupa'mız, lig şampiyonluklarımız var. Hedefimiz ve hayalimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu.
ÜMIT DAVALA
Her yıl aynı heyecanla, yeni kazanmış gibi kutluyoruz. İnşallah ilerleyen senelerde daha iyisini başarırız. 17 Mayıs benim için çok özel. Kızımın da doğum tarihi.
MAİCON ŞAMPİYON
Devre arasında Aslan'dan ayrılarak Al Nassr'a transfer olan Maicon Roque, burada da bir şampiyonluk gördü. Tecrübeli stoperin haricinde eski Galatasaraylı Nordin Amrabat ve eski Fenerbahçe oyuncusu Giuliano'nun da forma giydiği Al-Nassr, Gomis'li Al-Hilal'i 1 puanla geçerek mutlu sona ulaştı. Cimbom eski oyuncularını tebrik etti.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Galatasaray'da Hasan Şaş: Devler Ligi'ni kazanacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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