Hedef 22! – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Hedef 22!

Hedef 22!

Hedef 22!

Akhisar’ı yenip müzeyi donatmaya devam eden , Pazar günü ’i devirerek ligdeki 22. şampiyonluk kupasını kucaklamak istiyor. Terim ve öğrencileri çok hırslı.

Sarı-kırmızılılar "5 günde 2" kupa parolasıyla girdikleri haftada ilk hedefe ulaşmışlardı. finalinde Akhisar'ı mağlup eden tarihinde 18. kez bu mutluluğu tattı. Ancak ve öğrencilerinin önünde bir büyük hedef daha var: 2018- 19 sezonu şampiyonluğu. , kazananın şampiyon olacağı maçta 'in bileğini bükerek bir büyük zafer daha kazanmak istiyor. İmparator 'konsantrasyon' konuşmaları yaparak öğrencilerini 22. şampiyonluğa motive ediyor.

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne de Başakşehir karşılaşması öncesi iddialı. Senegalli yıldız "Türkiye Kupası'nı kazandık. Büyük bir taraftar desteği bizi bekliyor. Dolu tribünler önünde Başakşehir'in işi bir hayli zor olacak. Pazar günü onları bitireceğiz. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Geçen sezon Başakşehir'e çok kritik bir gol atan Mariano da "Çok çalıştık ve artık sona yaklaştık. Kupada istediğimizi aldık, şimdi sıra şampiyonlukta" diye konuştu.

TİŞÖRTLÜ GÖNDERME
Cimbom hafta sonuna hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda mutlu sona ulaşacak. GS Storelar'da hummalı bir çalışma var. Galatasaray, şampiyonluğu kazanması durumunda 'nin kendileri için resmi siteden paylaştığı ağlama imojisini retweet eden bir tişört çıkarmayı planlıyor.

SNEİJDER BAŞROLDE
Sarı-kırmızılıların 'ağlama' içerikli bir tişört hazırlığı içinde olmasının bir diğer sebebi de Wesley ... Cimbom'un unutulmaz futbolcusu, kazanılan şampiyonluğun ardından mikrofonu alarak "Fener ağlama" tezahüratını söylemişti. Aslan böylece ezeli rakibine tişörtlü gönderme yapacak. Şampiyonluk halinde Sneijder yine sahneye çıkacak.

TARAFTAR HAZIR
Cimbom'un Başakşehir karşısındaki en büyük gücü tribündeki 50 bin taraftarı olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Stadı'nda oyuncuları motive edecek Türkçe ve İngilizce pankartlar asacak. Top Başakşehir'e geçtiğinde ıslıkla rakibin psikolojisi bozulacak.

  1. 17.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hedef 22! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN