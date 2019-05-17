Sarı-kırmızılılar "5 günde 2" kupa parolasıyla girdikleri haftada ilk hedefe ulaşmışlardı. Türkiye Kupası finalinde Akhisar'ı mağlup eden Cimbom tarihinde 18. kez bu mutluluğu tattı. Ancak Fatih Terim ve öğrencilerinin önünde bir büyük hedef daha var: 2018- 19 sezonu Süper Lig şampiyonluğu. Galatasaray, kazananın şampiyon olacağı maçta Başakşehir'in bileğini bükerek bir büyük zafer daha kazanmak istiyor. İmparator 'konsantrasyon' konuşmaları yaparak öğrencilerini 22. şampiyonluğa motive ediyor.

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne de Başakşehir karşılaşması öncesi iddialı. Senegalli yıldız "Türkiye Kupası'nı kazandık. Büyük bir taraftar desteği bizi bekliyor. Dolu tribünler önünde Başakşehir'in işi bir hayli zor olacak. Pazar günü onları bitireceğiz. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Geçen sezon Başakşehir'e çok kritik bir gol atan Mariano da "Çok çalıştık ve artık sona yaklaştık. Kupada istediğimizi aldık, şimdi sıra şampiyonlukta" diye konuştu.



TİŞÖRTLÜ GÖNDERME

Cimbom hafta sonuna hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda mutlu sona ulaşacak. GS Storelar'da hummalı bir çalışma var. Galatasaray, şampiyonluğu kazanması durumunda Fenerbahçe'nin kendileri için resmi siteden paylaştığı ağlama imojisini retweet eden bir tişört çıkarmayı planlıyor.



SNEİJDER BAŞROLDE

Sarı-kırmızılıların 'ağlama' içerikli bir tişört hazırlığı içinde olmasının bir diğer sebebi de Wesley Sneijder... Cimbom'un unutulmaz futbolcusu, kazanılan şampiyonluğun ardından mikrofonu alarak "Fener ağlama" tezahüratını söylemişti. Aslan böylece ezeli rakibine tişörtlü gönderme yapacak. Şampiyonluk halinde Sneijder yine sahneye çıkacak.



TARAFTAR HAZIR

Cimbom'un Başakşehir karşısındaki en büyük gücü tribündeki 50 bin taraftarı olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nda oyuncuları motive edecek Türkçe ve İngilizce pankartlar asacak. Top Başakşehir'e geçtiğinde ıslıkla rakibin psikolojisi bozulacak.