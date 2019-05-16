Galatasaray'da Fatih Terim: Emeğimizin karşılığı
“Kupalara layıksın sen şanlı G.Saray deyip kupayı aldığımız için ve G.Saraylılara armağan ettiğimiz için son derece mutluyum. Emeğimizin karşılığını aldık.”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa töreni sonrası yaptığı açıklamada "Kupalara layıksın sen şanlı G.Saray deyip kupayı aldığımız için ve Galatasaraylılara armağan ettiğimiz için son derece mutluyum" dedi. Terim maçı da "İlk yarı skoru değiştirebilirdik, 2. yarıda beklemediğimiz bir gol yedik ve tempoyu arttırdık. Golden sonra biraz tempo yukarı çıktı. Daha baskılı, daha rakibi zora sokan bir oyun çıktı ortaya" şeklinde yorumladı.
'HİÇBİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK'
Usta hoca, hakem kararlarının sorulması üzerine de şunları söyledi: "Olayı öyle bir kıvama getirdiler ki, herkes bunu bahane olarak göstermeye başladı. Analizci arkadaşlarıma sordum, pozisyonların temiz olduğunu söylediler. Diğerlerinin yapmak istediği de buydu. Galatasaray bunlardan uzak yoluna bakacaktır. G.Saray'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadı ve bunu da istemedi. Başkaları bağırır, çağırır, bu bizi ilgilendirmez."
- 16.5.2019
-
PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
-
‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
-
Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Galatasaray'da Fatih Terim: Emeğimizin karşılığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.