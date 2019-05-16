Galatasaray'da Fatih Terim: Emeğimizin karşılığı
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Fatih Terim: Emeğimizin karşılığı

'da : Emeğimizin karşılığı

Galatasaray'da Fatih Terim: Emeğimizin karşılığı

“Kupalara layıksın sen şanlı G.Saray deyip kupayı aldığımız için ve G.Saraylılara armağan ettiğimiz için son derece mutluyum. Emeğimizin karşılığını aldık.”

, kupa töreni sonrası yaptığı açıklamada "Kupalara layıksın sen şanlı G.Saray deyip kupayı aldığımız için ve Galatasaraylılara armağan ettiğimiz için son derece mutluyum" dedi. Terim maçı da "İlk yarı skoru değiştirebilirdik, 2. yarıda beklemediğimiz bir gol yedik ve tempoyu arttırdık. Golden sonra biraz tempo yukarı çıktı. Daha baskılı, daha rakibi zora sokan bir oyun çıktı ortaya" şeklinde yorumladı.


'HİÇBİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK'
Usta hoca, hakem kararlarının sorulması üzerine de şunları söyledi: "Olayı öyle bir kıvama getirdiler ki, herkes bunu bahane olarak göstermeye başladı. Analizci arkadaşlarıma sordum, pozisyonların temiz olduğunu söylediler. Diğerlerinin yapmak istediği de buydu. Galatasaray bunlardan uzak yoluna bakacaktır. G.Saray'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadı ve bunu da istemedi. Başkaları bağırır, çağırır, bu bizi ilgilendirmez."

  1. 16.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Fatih Terim: Emeğimizin karşılığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN