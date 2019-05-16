Galatasaray'da Fatih Terim: Emeğimizin karşılığı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa töreni sonrası yaptığı açıklamada "Kupalara layıksın sen şanlı G.Saray deyip kupayı aldığımız için ve Galatasaraylılara armağan ettiğimiz için son derece mutluyum" dedi. Terim maçı da "İlk yarı skoru değiştirebilirdik, 2. yarıda beklemediğimiz bir gol yedik ve tempoyu arttırdık. Golden sonra biraz tempo yukarı çıktı. Daha baskılı, daha rakibi zora sokan bir oyun çıktı ortaya" şeklinde yorumladı.





'HİÇBİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK'

Usta hoca, hakem kararlarının sorulması üzerine de şunları söyledi: "Olayı öyle bir kıvama getirdiler ki, herkes bunu bahane olarak göstermeye başladı. Analizci arkadaşlarıma sordum, pozisyonların temiz olduğunu söylediler. Diğerlerinin yapmak istediği de buydu. Galatasaray bunlardan uzak yoluna bakacaktır. G.Saray'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadı ve bunu da istemedi. Başkaları bağırır, çağırır, bu bizi ilgilendirmez."