Akhisar - Galatasaray finaline penaltılar damga vurdu

Mücadeleye hakem Suat Arslanboğa'nın kararları damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısında önemli bir pozisyon yaşanmazken, ikinci devrede tartışmalı kararlar peş peşe geldi. Bunlardan ilki 65. dakikada yaşandı. Linnes ceza alanına girerken yerde kaldı. Hakem Arslanboğa tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Akhisarlı futbolcular, pozisyonun dışarda olduğunu söyleyip VAR'a gitmesin istese de hakemin kararı değişmedi. Devamında Diagne kaçırdı. 79'da ise filmin koptuğu sahne yaşandı. Bu kez Diagne ceza sahasında yerde kalınca hakem oyunun durmasının ardından VAR'a başvurdu. Pozisyonu izleyip penaltıyı verdi. Tam bu sırada Akhisarlı Miguel Lopes itiraz ettiği için önce sarı kart gördü. Bu kararı alkışlayarak ve su şişesini yere fırlatarak protesto edince bir sarı daha görüp oyun dışı kaldı. Sonraki dakikalarda Akhisarlı oyuncular toplu halde hakemi alkışlasa da Arslanboğa kartına müracaat etmedi. Akhisarlıların her faul sonrası "VAR'a git" laflarını da duymazlıktan geldi. Arslanboğa'nın tartışılan kararları dostane başlayan final maçını gerdi.

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KAVÇAK: ELBETTE ÇOK ÜZGÜNÜZ

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, kötü bir sezonu kupayla bitirmek istemelerine rağmen başaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Kavçak, "Fazla söyleyecek bir şey yok. İstemediğimiz bir sonuç oldu. Üzgünüz" şeklinde konuştu.



'TARAFARIMIZA HEDİYE OLSUN'

Selçuk İnan maç sonrası "8. yılım, 12. kupa. Önemli bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. İnşallah sezonu çifte kupayla tamamlarız" dedi. Hiçbir zaman, hiçbir maçı bırakmadıklarını kaydeden Selçuk, kupayı taraftarlara hediye ettiklerini dile getirdi.