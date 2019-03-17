Ryan Donk için 1 sezonluk maç

Ryan Donk yeni sözleşmeyi kapmak üzere... Sarı-kırmızılı kulübün 29 Haziran 2018 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, Donk'un 2018-19 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda sözleşmesinin 1 sezon daha uzayacağı belirtilmişti.



Hollandalı futbolcu bu sezon toplamda 20 maçta süre aldı. Ryan Donk, deplasmandaki Bursaspor karşılaşmasında da oynaması durumunda sözleşmesi 1 sezon otomatik olarak uzayacak.



TERİM: 6 AYBABA: 1



Bursaspor-Galatasaray maçı teknik direktörlerin de rekabetine sahne olacak. Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar hepsi ligde olmak üzere toplam 11 kez rakip oldu. Terim'in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu.



AFYON'U RAHAT GEÇTİ



Galatasaray Doğa Sigorta, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde Afyon Belediye'ye 77-69 mağlup etti ve 11. galibiyetini aldı. Etkili bir oyun çıkaran sarı-kırmızılı ekip ilk yarıyı da 35-27 önde geçti. Galatasaray Doğa Sigorta, bir sonraki maçında 23 Mart Cumartesi günü saat 15.15'te Beşiktaş Sompo Japan'ı Sinan Erdem'de konuk edecek.