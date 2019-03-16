Galatasaray'da Trapp sürprizi!

Fransız basınından Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezon öncesinde kaleci arayışında olduğu belirtilen Paris Saint Germain'in (PSG) sarı-kırmızılı takımın kaptanı için girişimlere başladığı öne sürüldü. Ülke basınında yer alan haberlerde Paris ekibinin başkanı Nasser Al Khelafi'nin, Muslera için 15 milyon euro'luk bütçe ayırdığı ve sezon sonunda bu transferi bitirmek istediği belirtildi.



9.5 MILYONA ALMIŞTI



Bu ücreti kabul etmeyi planlayan Galatasaray yönetiminin karşı bir teklifte bulunacağı ileri sürüldü ve PSG'nin Frankfurt'ta kiralık oynayan Alman kalecisi Kevin Trapp'ı isteyeceği kaydedildi. Karşılıklı bu talepler sonrası tarafların, Trapp artı belli bir miktar para karşılığında transferleri sonlandırabileceği ifade edildi. PSG, 2015-16 sezonu başında Frankfurt'tan transfer ettiği 28 yaşındaki kaleci için 9.5 milyon euro ödemişti.



Trapp, Alman milli takımı formasını sadece 3 kez giyerken, bu maçlarda hiç gol yemedi. Kulüp kariyeri boyunca toplam 256 maçta görev yapan futbolcu, 367 gol yedi, 118 maçta kalesini kapattı. Kariyeri boyunca 3 kez kırmızı kart gördü.



MİNİ YORUM | REFLEKSİ KUVVETLİ - HÜSEYİN ÖZKÖK



Almanya'nın günümüzdeki önemli kalecilerinden biri de Kevin Trapp'tır. E.Frankfurt'taki başarılı 3 yılın ardından 2015 yılında PSG'ye transfer olan 28 yaşındaki kaleci, Fransız ekibinin Buffon'u transfer etmesiyle kulüpte 3. kaleci durumuna düştü ve eski kulübü Frankfurt'a kiralandı. Löw'ün sıklıkla milli takım kadrosuna davet ettiği Trapp, 3 kez milli formayı giydi. Refleksleri kuvvetli ve yan toplarda çok yerinde çıkışlar yapan Alman kaleci, penaltılarda ise Muslera'ya göre daha başarılı bir performansa sahip. Eintracht Frankfurt'un Avrupa Ligi'nde çeyrek finale ulaşmasında onun da önemli bir payı var.